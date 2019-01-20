Тоттенхем на останніх хвилинах матчу переміг Фулхем у матчі 23 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 23-й тур

Фулхем – Тоттенхем – 1:2

Голи: Льоренте, 17 (аг), – Аллі, 52, Вінкс, 90+4

Тоттенхем на останній хвилині вирвав перемогу над Фулхемом

Тоттенхем у рамках 23 туру АПЛ завітав у гості на Крейвен Коттедж до одного з аутсайдерів чемпіонату Фулхема. "Шпори" після першого тайму горіли з рахунком 0:1 завдяки автоголу Фернандо Льоренте. Але в другій половині матчу спочатку Деле Аллі зрівняв рахунок, а Харрі Вінкс на останніх секундах вирвав перемогу для команди з Північного Лондона.