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Фулхем –​​​​​​​ Тоттенхем –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

23:02 98 Читать на русском
Фулхем –​​​​​​​ Тоттенхем –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Деле Аллі / ФК Тоттенхем

Тоттенхем на останніх хвилинах матчу переміг Фулхем у матчі 23 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 23-й тур

Фулхем – Тоттенхем – 1:2

Голи: Льоренте, 17 (аг), – Аллі, 52, Вінкс, 90+4

Тоттенхем на останній хвилині вирвав перемогу над Фулхемом

Тоттенхем у рамках 23 туру АПЛ завітав у гості на Крейвен Коттедж до одного з аутсайдерів чемпіонату Фулхема. "Шпори" після першого тайму горіли з рахунком 0:1 завдяки автоголу Фернандо Льоренте. Але в другій половині матчу спочатку Деле Аллі зрівняв рахунок, а Харрі Вінкс на останніх секундах вирвав перемогу для команди з Північного Лондона.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія23 турКрейвен Коттедж (Лондон)

Фулхем - Тоттенхем: Неділя 20 січня 2019

Фулхем
Матч завершено
1 : 2
Тоттенхем
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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Фулхем Фулхем Відеоновини Фулхем - Тоттенхем
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