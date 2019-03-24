Дель П'єро: Я не очікував настільки раннього повернення Зідана в Реал

Колишній капітан Ювентуса Алессандро Дель П'єро прокоментував повернення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера Реала.

"Його повернення трохи здивувало мене, особливо тому що він зробив це раніше, ніж очікувалось. Зідан любить Реал і живе тут зі своєю сім'єю. У нього чудовий зв'язок із клубом. Це не був великий сюрприз, але він дуже рано настав.

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Думаю, що у Флорентіно Переса був чіткий план повернення Зідана, який виграв 3 Ліги чемпіонів поспіль. Це розумний вибір.

Зідан – це мій друг, і я радий бачити його всюди, навіть випити пива! В Ювентуса вже чудовий тренер і він добре справляється. Зараз все вирішено. Зізу в Реалі", – сказав Дель П'єро Marca.

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