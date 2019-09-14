Дебютний матч Санжара на чолі "левів" у відеоогляді матчу Карпати – Ворскла – 2:1

Карпати вирвали перемогу в матчі 7-го туру проти Ворскли. Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Ворскла.

Карпати у вольовому стилі здобули перемогу над Ворсклою. Львів'яни поступались після першої половини через гол Баєнка. Але в другому таймі Понде зрівняв рахунок в матчі, а перемогу приніс Мартінс.

Карпати у вольовому стилі обіграли Ворсклу в дебютному матчі Санжара

Таким чином, Карпати мають 8 очок та посідають 7 місце – Ворскла має на бал менше та опинилась на 8-ій позиції.