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Дебютний матч Санжара на чолі "левів" у відеоогляді матчу Карпати – Ворскла – 2:1

20:41 616 Читать на русском
Дебютний матч Санжара на чолі "левів" у відеоогляді матчу Карпати – Ворскла – 2:1

Карпати вирвали перемогу в матчі 7-го туру проти Ворскли. Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Ворскла.

70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс
 
Володимир Баєнко 41’
41’ Володимир Баєнко
70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс

Карпати у вольовому стилі здобули перемогу над Ворсклою. Львів'яни поступались після першої половини через гол Баєнка. Але в другому таймі Понде зрівняв рахунок в матчі, а перемогу приніс Мартінс.

Карпати у вольовому стилі обіграли Ворсклу в дебютному матчі Санжара

Таким чином, Карпати мають 8 очок та посідають 7 місце – Ворскла має на бал менше та опинилась на 8-ій позиції.

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