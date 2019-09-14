Карпати у вольовому стилі обіграли Ворсклу в дебютному матчі Санжара

Карпати перемогли Ворсклу в 7-му турі УПЛ (2:1). Роман Санжар дебютував з перемоги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Карпати – Ворскла розпочався о 17:00. Після 6-ти турів "зелено-білі" набрали 5 очок та посідали 11 місце, а полтавці розмістилися на 8-й позиції (7 балів). Цей поєдинок став дебютним офіційним матчем Романа Санжара на тренерській лаві Карпат. Нагадаємо, екс-керманич Олімпіка змінив на цій посаді Олександра Чижевського.

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Перший небезпечний момент створила Ворскла на 7-й хвилині гри. Після обрізки "левів" у центрі поля Габелок отримав пас від Коломойця та з лінії штрафного пробив у ближню стійку! Господарі відповіли неточним ударом Ді Франко, який виграв верхову боротьбу після навісу Мартінса, але не влучив у ворота.

Після цього гра дещо заспокоїлася – лише на 25-й хвилині Карпати змусили глядачів піднятися зі своїх місць. Понде вийшов практично віч-на-віч з Ткаченком, проте програв дуель голкіперу. А от Ворскла не забила лише дивом – Дубінчак підстрахував Підківку після удару головою з лінії воротарського, а Коломоєць трішки не встиг на добивання. Свій момент був і в львів'ян, але непоганий простріл Жоау Діогу не знайшов адресата.

І все ж глядачі дочекалися голу в першому таймі. Підківка вибив м'яч після подачі зі штрафного, але атака Ворскли продовжилася другим темпом. М'яч опинився у Володимира Баєнка, який ударом з лінії воротарського розстріляв ворота. 1:0 – команди пішли на перерву за мінімальної переваги команди Косовського.

В другому таймі господарі спробували додати. На 57-й хвилині м'яч влетів у ворота Ворскли, проте арбітр справедливо скасував взяття воріт через офсайд. Втім, "леви" все ж зуміли зрівняти рахунок на 71-й хвилині . Володимир Чеснаков зіграв рукою після удару Мартінса – арбітр призначив пенальті, який реалізував Крістіан Понде.

А за 10 хвилин Карпати вийшли вперед. Мартінс переправив м'яч у ворота після скидки Гуцуляка. Тут же "леви" могли забити і втретє, але Ворсклу врятувала поперечина.

Господарі довели матч до перемоги, яка стала дебютною для львів'ян під керівництвом нового тренера. У Карпат 8 очок та 7 місце – Ворскла має на бал менше та посідає 8-му позицію.