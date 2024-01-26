Вже на початку матчу Пономаренко міг виводити Динамо вперед, але не зумів влучно замкнути закидання у штрафний майданчик. За трохи помилка захисту призвела до гола: Данфа отримав м'яч на лівому фланзі, легко обіграв Попова і пробив по центру – м'яч від ноги Бущана влетів у сітку.

Динамо програло перший матч року – кричущі фейли захисників, слабка атака зі змарнованими шансами Буяльського

По перерві вийшла нова одинадцятка, яка в середині тайму пропустила свій гол – Дубінчак зіграв рукою у власному штрафному і Беріша чітко реалізував пенальті, розвівши по кутах сферу і Нещерета. Буяльський мав шанс бодай скоротити, але вийшовши сам на сам не зумів переграти голкіпера.