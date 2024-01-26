Динамо в первом поединке 2024 года уступило косовскому Балкани (0:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже в начале матча Пономаренко мог выводить Динамо вперед, но не сумел точно замкнуть заброс в штрафную площадь. Вскоре ошибка защиты привела к голу: Данфа получил мяч на левом фланге, легко обыграл Попова и пробил по центру – мяч от ноги Бущана влетел в сетку.

Динамо проиграло первый матч года – вопиющие фейлы защитников, слабая атака с упущенными шансами Буяльского

После перерыва вышла новая одиннадцатка, которая в середине тайма пропустила свой гол – Дубинчак сыграл рукой в собственной штрафной и Бериша четко реализовал пенальти, разведя по углам сферу и Нещерета. Буяльский имел шанс хотя бы сократить, но выйдя один на один не сумел переиграть голкипера.