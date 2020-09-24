Форвард Мілана Лоренцо Коломбо відкрив лік забитим голам у футболці "россонері" у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Буде-Глімта.

Коломбо подвоїв перевагу Мілана, завершивши класну комбінацію (відзначимо ефектний пас п'яткою Чалханоглу).

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Цікаво, що завдяки забитому м'ячу італієць вписав своє прізвище в історію "россонері", ставши наймолодшим автором гола. Коломбо відзначився у віці 18 років та 200 днів, випередивши Мбайє Ньянга.

До слова, матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи став першим у складі основної команди Мілана для нападника. Однією з причин присутності Коломбо у стартовому складі став виявлений коронавірус у Златана Ібрагімовіча.

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