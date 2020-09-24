"Россонері" на своєму офіційному сайті повідомили про позитивний тест 38-річного шведа. Результати решти гравців виявилися негативними.

Оборонець Мілана підхопив коронавірус

Ібрагімовіч був негайно ізольований. Мілану в найближчих матчах доведеться обходитися без свого лідера. Сьогодні (24 вересня) команда Піолі зустрінеться з Буде-Глімт в кваліфікації Ліги Європи, а 27 вересня поїде в гості до Кротоне в рамках другого туру Серії А.

Додамо, що Златан Ібрагімовіч ударно розпочав сезон 2020/21 – три голи в двох матчах.

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