"Дебют у старті та одразу гол": Панков потролив Селюка і Каргбо за м'яч форварда Динамо у власні ворота

Агент Олександр Панков не знехтував нагодою покепкувати з нападника Динамо і його агента.

Нагадаємо, нападник Динамо вперше в УПЛ вийшов у стартовому складі на поєдинок проти Десни. Дебют вийшов невдалим – у першому таймі Каргбо відзначився автоголом. а кияни поступилися 2:3.

Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Олександр Панков, який є агентом, зокрема, Артема Мілевського, потролив бельгійця та Дмитра Селюка. Саме останній організував трансфер Каргбо в київський клуб наприкінці 2019 року. 20-річний нападник дістався Динамо безкоштовно.

"Дебю у старті та одразу гол. 100% статистика. Есеола, це ти? А ні, це новий Яя Туре від Селюка", – написав Панков в Instagram.

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