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"Дебют у старті та одразу гол": Панков потролив Селюка і Каргбо за м'яч форварда Динамо у власні ворота

12:52 - Читать на русском
"Дебют у старті та одразу гол": Панков потролив Селюка і Каргбо за м'яч форварда Динамо у власні ворота
Ібрагім Каргбо (зліва) / ФК Динамо

Агент Олександр Панков не знехтував нагодою покепкувати з нападника Динамо і його агента.

12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
90+1’ Андрій Гітченко
 
Віктор Циганков 4’
Віктор Циганков 86’
4’ Віктор Циганков
12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
86’ Віктор Циганков
90+1’ Андрій Гітченко

Нагадаємо, нападник Динамо вперше в УПЛ вийшов у стартовому складі на поєдинок проти Десни. Дебют вийшов невдалим – у першому таймі Каргбо відзначився автоголом. а кияни поступилися 2:3.

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Олександр Панков, який є агентом, зокрема, Артема Мілевського, потролив бельгійця та Дмитра Селюка. Саме останній організував трансфер Каргбо в київський клуб наприкінці 2019 року. 20-річний нападник дістався Динамо безкоштовно.

"Дебю у старті та одразу гол. 100% статистика. Есеола, це ти? А ні, це новий Яя Туре від Селюка", – написав Панков в Instagram.

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Теги
Динамо Динамо Дмитро Селюк футбольні курйози Олександр Панков Ібрагім Ібрагім Каргбо Десна - Динамо
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