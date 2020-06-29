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"Дебют в старте и сразу гол": Панков потроллил Селюка и Каргбо за мяч форварда Динамо в свои ворота

12:52 - Читати українською
"Дебют в старте и сразу гол": Панков потроллил Селюка и Каргбо за мяч форварда Динамо в свои ворота
Ибрагим Каргбо (слева) / ФК Динамо

Агент Александр Панков не упустил возможности посмеяться над нападающим Динамо и его агентом.

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

Напомним, нападающий Динамо впервые в УПЛ вышел в стартовом составе на поединок против Десны. Дебют получился неудачным – в первом тайме Каргбо отметился автоголом. а киевляне уступили 2:3.

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Александр Панков, который является агентом, в частности, Артема Милевского, потроллил бельгийца и Дмитрия Селюка. Именно последний организовал трансфер Каргбо в киевский клуб в конце 2019 года. 20-летний нападающий достался Динамо бесплатно.

"Дебю в старте и сразу гол. 100% статистика. Эсеола, это ты? А нет, это новый Яя Туре от Селюка", – написал Панков в Instagram.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Дмитрий Селюк футбольные курьёзы Александр Панков Ибрагим Ибрагим Каргбо Десна - Динамо Киев
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