"Дебют в старте и сразу гол": Панков потроллил Селюка и Каргбо за мяч форварда Динамо в свои ворота

Агент Александр Панков не упустил возможности посмеяться над нападающим Динамо и его агентом.

Напомним, нападающий Динамо впервые в УПЛ вышел в стартовом составе на поединок против Десны. Дебют получился неудачным – в первом тайме Каргбо отметился автоголом. а киевляне уступили 2:3.

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Александр Панков, который является агентом, в частности, Артема Милевского, потроллил бельгийца и Дмитрия Селюка. Именно последний организовал трансфер Каргбо в киевский клуб в конце 2019 года. 20-летний нападающий достался Динамо бесплатно.

"Дебю в старте и сразу гол. 100% статистика. Эсеола, это ты? А нет, это новый Яя Туре от Селюка", – написал Панков в Instagram.

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