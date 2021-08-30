"Добре. Лео щойно вийшов на поле, але його перші дотики додали нам впевненості. Навіть для футболіста рівня Мессі важливо дебютувати добре.

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Лео гарно ввійшов у гру. Від найкращої форми Мессі ще далекий, але він добре тренується. Із ним буде все гаразд після паузи на матчі збірних", – цитує керманича парижан RMC Sport.

Відзначимо, що Ліонель Мессі вийшов у другому таймі поєдинку Ліги 1 проти Реймса. Аргентинець замінив Неймара та зіграв 30 хвилин.

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