Почеттіно оцінив дебют Мессі за ПСЖ
Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо прем'єрного матчу Ліонеля Мессі за французький гранд.
"Добре. Лео щойно вийшов на поле, але його перші дотики додали нам впевненості. Навіть для футболіста рівня Мессі важливо дебютувати добре.
Ліга 1: Монако і Лілль здобули перші перемоги, Анже вийшов у лідери першості
Лео гарно ввійшов у гру. Від найкращої форми Мессі ще далекий, але він добре тренується. Із ним буде все гаразд після паузи на матчі збірних", – цитує керманича парижан RMC Sport.
Відзначимо, що Ліонель Мессі вийшов у другому таймі поєдинку Ліги 1 проти Реймса. Аргентинець замінив Неймара та зіграв 30 хвилин.
Мессі дебютував за ПСЖ, Мбаппе став героєм – команда Почеттіно продовжує лідирувати в чемпіонаті