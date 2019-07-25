Дебелко голом не допоміг Ризі перемогти чемпіона Польщі – гольова феєрія на останніх хвилинах

Український нападник Риги Роман Дебелко забив гол у ворота П'яст Глівіце, але це не допомогло його команді перемогти.

Ліга Європи, другий кваліфікаційний раунд

П'яст Глівіце – Рига – 3:2

Голи: Червинські, 66, Гарсія, 82, 85 – Дебелко, 22, Корун, 86 (аг)

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи чемпіон Польщі П'яст Глівіце приймав латвійську Ригу, за яку виступає український нападник Роман Дебелко.

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Саме 25-річний форвард відкрив рахунок у матчі на 22 хвилині гри. Гравець польської команди віддавав пас на голкіпера, а Дебелко пішов на перехоплення. Українець в останній момент встиг до м'яча та обіграв воротаря суперника, який також вийшов на м'яч. Нападник забивав вже у порожні ворота.

Зауважимо, що після першого тайму матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між П'ястом Глівіце та Ригою рахунок був 0:1, гол Дебелка виявися єдиним у першій половині зустрічі.

А ось у другому таймі чемпіон Польщі відновив паритет, а в останню десятихвилинку П'яст забив ще двічі, на що латвійська команда відповіла одним голом.