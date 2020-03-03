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Де Йонг повинен був переходити в Ювентус, а не в Барселону, – ван Гал

15:06 303 Читать на русском
Де Йонг повинен був переходити в Ювентус, а не в Барселону, – ван Гал
Френкі де Йонг / Getty Images

Легендарний нідерландський тренер Луї ван Гал оцінив адаптацію Френкі де Йонга в Барселоні.

"Я вже не треную Барселону, але мені здається, Іван Ракітіч і Артур могли б грати у зв'язці з де Йонгом. У Френкі є швидкість і розуміння, як потрібно захищатися проти форвардів. Вони могли б поліпшити свою гру, якби поставили його в центр захисту.

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Де Йонг добре справляється в Барселоні, з огляду на те, що йому всього 22 роки і він зовсім недавно перебрався в іншу країну з іншою культурою. За нього пристойно заплатили, а це збільшує тиск.

Френкі грає через свою ціну, я переконаний в цьому. Він подобався Ернесто Вальверде, але зараз в команді інший тренер, і поки неясно, чи продовжить він випускати його на поле.

Де Йонг грає не на своїй позиції. В Аяксі вся гра йшла через нього, але в Барселоні все по-іншому. Їм слід було купити Маттейса де Лігта, а з урахуванням наявності Серхіо Бускетса Френкі потрібно було б переходити в Ювентус. Барселоні зараз бракує такого гравця, як Де Лігт", – цитує ван Гала Ziggo Sport.

Нагадаємо, де Йонг перейшов у Барселону з Аякса влітку минулого року за 75 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за "синьо-гранатових" 36 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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Іспанія Луї ван Гал Луї ван Гал Френкі де Йонг Френкі де Йонг Барселона Барселона
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