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Де Йонг должен был переходить в Ювентус, а не в Барселону, – ван Гал

15:13 71 Читати українською
Де Йонг должен был переходить в Ювентус, а не в Барселону, – ван Гал
Фрэнки де Йонг / Getty Images

Легендарный голландский тренер Луи ван Гал оценил адаптацию Фрэнки де Йонга в Барселоне.

"Я уже не тренирую Барселону, но мне кажется, Иван Ракитич и Артур могли бы играть в связке с де Йонгом. У Фрэнки есть скорость и понимание, как нужно защищаться против форвардов. Они могли бы улучшить свою игру, если бы поставили его в центр защиты.

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Де Йонг хорошо справляется в Барселоне, учитывая, что ему всего 22 года и он совсем недавно перебрался в другую страну с другой культурой. За него прилично заплатили, а это увеличивает давление.

Фрэнки играет из-за своей цены, я убежден в этом. Он нравился Эрнесто Вальверде, но сейчас в команде другой тренер, и пока неясно, продолжит ли он выпускать его на поле.

Де Йонг играет не на своей позиции. В Аяксе вся игра шла через него, но в Барселоне все по-другому. Им следовало купить Маттейса Де Лигта, а с учетом наличия Серхио Бускетса Фрэнки нужно было бы переходить в Ювентус. Барселоне сейчас не хватает такого игрока, как Де Лигт", – цитирует ван Гала Ziggo Sport.

Напомним, де Йонг перешел в Барселону из Аякса летом прошлого года за 75 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за "сине-гранатовых" 36 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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Испания Луи ван Гал Луи ван Гал Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Барселона Барселона
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