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Де Йонг травмувався в поєдинку чемпіонату Нідерландів – хавбек ризикує пропустити матч-відповідь з Ювентусом в ЛЧ

22:11 221 Читать на русском
Де Йонг травмувався в поєдинку чемпіонату Нідерландів – хавбек ризикує пропустити матч-відповідь з Ювентусом в ЛЧ
Френкі де Йонг отримав пошкодження

Один із лідерів Аякса Френкі де Йонг травмувався та був замінений під час поєдинку 30-го туру чемпіонату Нідерландів проти Ексельсіора.

 

Френкі не зміг продовжити матч та покинув поле на 28-й хвилині матчу.

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За попередньою інформацією, півзахисник збірної НІдерландів потягнув задню поверхню стегна та ризикує пропустити матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса, який зіграють 16 квітня в Турині.

Зазначимо, що перший матч цих команд завершився внічию 1:1. До слова, 21-рычний хавбек після завершення сезону стане гравцем Барселони.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

Теги
Аякс Аякс Нідерланди Ексельсіор Ексельсіор Френкі де Йонг Френкі де Йонг Ювентус - Аякс
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