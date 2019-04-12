Тен Хаг підтвердив, що Де Лігт влітку покине Аякс

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг впевнений, що капітан команди Маттейс Де Лігт не залишиться в команді.

"Немає жодних шансів, що Де Лігт залишиться в клубі. Занадто багато тих, хто за ним полює. Він покине Аякс влітку. Не знаю, чи перейде він у Баварію або ж у Барселону", – цитує тен Хага Süddeutsche.

ПСЖ запланував багатомільйонне підсилення на 2019-й рік – трансфери 3-4 зірок і чорний список Тухеля

Зауважимо, що амстердамський клуб готовий продати Де Лігта у каталонський за меншу суму, аніж для інших клубів. Причина такого кроку – хороші трансферна історія та стосунки між Барселоною та Аяксом. Маттейс хоче продовжити кар'єру саме у складі "синьо-гранатових", що не надто подобається його агентові Міно Райолі.

У поточному сезоні Де Лігт зіграв за Аякс 43 матчі та забив 4 голи. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачків