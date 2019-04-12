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Тен Хаг підтвердив, що Де Лігт влітку покине Аякс

20:09 255 Читать на русском
Тен Хаг підтвердив, що Де Лігт влітку покине Аякс
Маттейс Де Лігт / фото із соцмереж

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг впевнений, що капітан команди Маттейс Де Лігт не залишиться в команді.

"Немає жодних шансів, що Де Лігт залишиться в клубі. Занадто багато тих, хто за ним полює. Він покине Аякс влітку. Не знаю, чи перейде він у Баварію або ж у Барселону", – цитує тен Хага Süddeutsche.

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Зауважимо, що амстердамський клуб готовий продати Де Лігта у каталонський за меншу суму, аніж для інших клубів. Причина такого кроку – хороші трансферна історія та стосунки між Барселоною та Аяксом. Маттейс хоче продовжити кар'єру саме у складі "синьо-гранатових", що не надто подобається його агентові Міно Райолі.

У поточному сезоні Де Лігт зіграв за Аякс 43 матчі та забив 4 голи. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

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Теги
Барселона Барселона Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг Аякс Аякс Нідерланди Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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