Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес отримав хороші новини з лазарету перед поєдинком проти Сельти.

У заявку Барселони на матч 9-го туру Прімери потрапив 21 футболіст. Відзначити варто повернення Френкі де Йонга.

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25-річний нідерландець близько тижня пробув у лазареті через пошкодження, яке отримав під час виступів за збірну своєї країни у Лізі націй. Де Йонг пропускав зустрічі з Мальоркою (1:0) та Інтером (0:1). Тепер же Хаві може на нього розраховувати.

Наразі через травми не є помічниками Барселони Бельєрін, Араухо, Кунде, Крістенсен, Кессьє та Депай. Попереду у каталонців важливий матч Ліги чемпіонів проти Інтера. Команді потрібна перемога, адже вона йде третьою в квартеті.

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