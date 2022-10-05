У середу у Лізі чемпіонів відбулась частина матчів третього туру. Читайте звіт про поєдинки у групах В і С на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 3-й тур

Група В

Брюгге – Атлетіко – 2:0

Голи: Сова, 36, Жутгла, 62

Нереалізований пенальті: Грізманн, 77 (Атлетіко)

Порту – Байєр – 2:0

Голи: Заїду, 70, Галену, 87

Вилучення: Фрімпонг, 88 (Байєр, друга жовта картка)

Група С

Інтер – Барселона – 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+2

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Лідер групи В – Брюгге – приймав Атлетіко. Два бельгійських українці – Едуард Соболь та Роман Яремчук – розпочали матч на лаві запасних (захисник вийшов на поле лише на 78-й хвилині). Господарі більше володіли м'ячем, однак поступались за ударами. Мората в середині першого тайму міг відкривати рахунок, але його постріл у правий нижній кут потягнув голкіпер. Натомість свій фактично перший момент незадовго до перерви реалізував Брюгге – Сова з близької відстані вдало замкнув розрізну передачу Жутгли.

В середині другого тайму "чорно-сині" зробили серйозну заявку на успіх, подвоївши свою перевагу. Грізманн мав два поспіль шанси скоротити, однак спочатку поцілив з пенальті у поперечину, а за хвилину його гол було скасовано через офсайд. Перемога принесла Брюгге 9 очок – бельгійці одноосібно очолюють свою групу, Атлетіко з 3-ма пунктами останній.

У другому матчі Порту здолав Байєр. Леверкузенці вийшли вперед вже на початку гри, однак офсайд вкрав гол у Хадсона-Одої. Наприкінці першого тайму Урібе цілив у дев'ятку, але Градецкі врятував "фармацевтів". Вже за дві хвилини Таремі таки забив, але VAR зафіксував гру рукою і рахунок залишився незмінним.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Заїду вивів Порту вперед, а за 3 хвилини до завершення основного часу Галену з меж штрафного пробив в дотик у дальній кут (Градецкі у шпагаті виставив ногу, зачепив сферу, яка від його кінцівки по дузі влетіла у сітку). Вже у наступній атаці Фрімпонг пройшовся ззаду шипами по ахілу супернику і побачив перед собою другу жовту картку. Дебютна перемога принесла Порту три пункти – відтепер у квартеті В одразу три команди мають однакову кількість очок.

У групі С зійшлись два важковаговики – Інтер та Барселона. Обидві команди перед дуеллю мали по 3 пункти, тож були змушені наздоганяти Баварію, яка на момент початку поєдинку вже встигла здолати Вікторію Пльзень і набрати максимум у 3 матчах. Чалханоглу на початку матчу бив під поперечину, але переграти тер Штегена не зміг. В середині тайму італійці вимагали пенальті за гру рукою Еріка Гарсії у власному штрафному – арбітру навіть довелось скористатись допомогою відеопомічника. За трохи Корреа вийшов сам на сам з німецьким кіпером "блаугранас" і відкрив рахунок, але офсайд не дозволив тіфозі святкувати взяття воріт. Дембеле мав можливість сказати своє слово, але, накрутивши захист суперника, пробив впритул з правою стійкою. На перерву Барселона пішла з "голом у роздягальню": вже у доданий до першого тайму час Чалханоглу з-за меж штрафного більярдним ударом поцілив у дальній кут – тер Штеген хилився в інший бік, тому не встиг у падінні дотягнутися до м'яча.

Після відпочинку Дембеле гарматним ударом ледь на зламав стійку, а гол Педрі після добивання не зарахували через гру рукою Фаті. Бускетс на останній хвилині міг рятувати Барселону, але головою замкнув навіс Дембеле повз стійку. Ще один шанс у команди Хаві вкрав VAR – іспанці вимагали пенальті за гру рукою гравця Інтера, але відеоповтор не задовольнив їхнє прохання. Як наслідок, перша за 12 років перемога "нерадзуррі" над "блаугранас". Поразка залишила Барселону з 3 очками на третій сходинці, Інтер з 6 пунктами став другим, лідирує у квартеті Баварія.

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