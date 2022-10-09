Де Йонг вернулся в заявку Барселоны – серьезное усиление на фоне переполненного лазарета
Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес получил хорошие новости из лазарета перед поединком против Сельты.
В заявку Барселоны на матч 9-го тура Примеры попал 21 футболист. Отметить стоит возвращение Фрэнки де Йонга.
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25-летний нидерландец около недели пробыл в лазарете из-за повреждения, полученного во время выступлений за сборную своей страны в Лиге наций. Де Йонг пропускал встречи с Мальоркой (1:0) и Интером (0:1). Теперь же Хави может на него положиться.
Из-за травм не являются помощниками Барселоны Бельерин, Араухо, Кунде, Кристенсен, Кессье и Депай. Впереди у каталонцев важный матч Лиги чемпионов против Интера. Команде нужна победа, ведь она идет третьей в квартете.
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