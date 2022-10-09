В заявку Барселоны на матч 9-го тура Примеры попал 21 футболист. Отметить стоит возвращение Фрэнки де Йонга.

Барселона переживает кадровую катастрофу в защите – у Хави больше нет выбора перед Эль Класико

25-летний нидерландец около недели пробыл в лазарете из-за повреждения, полученного во время выступлений за сборную своей страны в Лиге наций. Де Йонг пропускал встречи с Мальоркой (1:0) и Интером (0:1). Теперь же Хави может на него положиться.

Из-за травм не являются помощниками Барселоны Бельерин, Араухо, Кунде, Кристенсен, Кессье и Депай. Впереди у каталонцев важный матч Лиги чемпионов против Интера. Команде нужна победа, ведь она идет третьей в квартете.