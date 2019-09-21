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Де Йонг: Только я виноват, если плохо играю за Барселону

21:38 40 Читати українською
Де Йонг: Только я виноват, если плохо играю за Барселону
Фрэнки де Йонг / ESPN

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг рассказал о своей адаптации в новый клуб.

"У меня простая позиция на поле, и в следующих матчах я буду играть еще лучше. Мне нужно адаптироваться, мы уже обсуждали с Вальверде футбольные вопросы, смотрели видео. Тренер не должен спрашивать меня, где мне удобнее играть, поскольку он тренер, решать ему.

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В Аяксе и сборной я играл в центре полузащиты, но все было иначе, потому что там мы играли с двумя опорниками. Против Бетиса и Осасуны я играл выше, и если у меня не получилось сыграть хорошо, это исключительно моя вина. Люди начали спорить о моей позиции, рассуждая, должен ли я играть здесь или там, но это кажется безумием", – поделился де Йонг в комментарии ElPeriodico.

Отметим, что де Йонг перешел в Барселону прошлым летом и успел провести 5 матчей в составе каталонцев, записав в свой актив гол и голевую передачу.

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Барселона Барселона Испания Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Трансферы Барселоны
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