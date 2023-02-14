СПАЛ, який наразі виступає у Серії Б, вдруге за сезон змінює тренера. Після невдалих результатів клуб оголосив про відставку Даніеле де Россі.

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Також зі своїх посад звільнили Карло Карнаккію, Емануеле Манчіні, Гальєрмо Джакомацці та Маркоса Альвареса, які працювали разом з легендою італійського футболу. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Де Россі пропрацював головним тренером СПАЛа тільки чотири місяці. Чемпіон світу 2006 року підписав контракт у жовтні минулого року.

Де Россі очолив команду, коли СПАЛ посідав 14 сходинку в турнірній таблиці Серії Б. Наразі команда опустилася на 18 місце. Останні три матчі СПАЛ програв.

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