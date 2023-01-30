Екс-півзахисник "Роми" і збірної Бельгії Раджа Наінгголан підписав контракт зі СПАЛ до літа 2023 року з автоматичним продовженням на наступний сезон 2023/2024 за виконання певних умов. Про це інформує офіційний сайт феррарського клубу.

Бельгійський клуб з ганьбою вигнав колишню зірку Серії А

У новій команді бельгієць гратиме під 44-м номером.

Після вигнання з Антверпена у Наінгголана було дві пропозиції щодо продовження ігрової кар'єри, обидві – з італійської Серії В. Клаудіо Раньєрі хотів бачити Раджу в Кальярі, а Даніеле Де Россі – в СПАЛ. У підсумку півзахисник вирішив приєднатися до свого колишнього одноклубника по Ромі.

Після 22 турів СПАЛ посідає 15 місце в Серії В.

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