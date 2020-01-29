toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ПРОЛЕТЕР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ

Де Россі замаскувався, щоб пробратись на фанатську трибуну Роми під час дербі

17:51 753 Читать на русском
Де Россі замаскувався, щоб пробратись на фанатську трибуну Роми під час дербі
Даніеле Де Россі / Фотоколаж Sky Sport

Легенда Роми Даніеле Де Россі не залишив свою рідну команду під час матчу 21-го туру Серії А проти Лаціо (1:1).

26’ Едін Джеко
 
Франческо Ачербі 34’
26’ Едін Джеко
34’ Франческо Ачербі

Колишній хавбек "вовків" вже завершив кар'єру гравця і має багато вільного часу, щоб присвятити себе улюбленій справі, але що поробиш, якщо Рома і є справою всього життя для Даніеле.

Рома зворушливим відео провела Де Россі на пенсію

Де Россі загримувався до невпізнаваності, щоб разом з активними фанатами Роми підтримати команду під час дербі проти Лаціо, не привертаючи до себе особливої уваги.

Варто відзначити, що йому це вдалось, адже жодна душа не впізнала у старому дідусі – легенду клубу. Нагадаємо, Де Россі майже всю свою кар'єру провів у Ромі (2002-2019 роки).

Рома не дотиснула Лаціо у римському дербі – "травмований" Фонсека перервав переможну серію Індзагі

blog_ava
Шахтар не відпустить Матвієнка в Арсенал на правах оренди, – журналіст
08:57
8729
Теги
Відеоновини футбольні курйози Італія Рома - Лаціо Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
49
хв
Манчестер Сіті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук