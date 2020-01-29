Де Россі замаскувався, щоб пробратись на фанатську трибуну Роми під час дербі

Легенда Роми Даніеле Де Россі не залишив свою рідну команду під час матчу 21-го туру Серії А проти Лаціо (1:1).

Колишній хавбек "вовків" вже завершив кар'єру гравця і має багато вільного часу, щоб присвятити себе улюбленій справі, але що поробиш, якщо Рома і є справою всього життя для Даніеле.

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Де Россі загримувався до невпізнаваності, щоб разом з активними фанатами Роми підтримати команду під час дербі проти Лаціо, не привертаючи до себе особливої уваги.

Варто відзначити, що йому це вдалось, адже жодна душа не впізнала у старому дідусі – легенду клубу. Нагадаємо, Де Россі майже всю свою кар'єру провів у Ромі (2002-2019 роки).

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