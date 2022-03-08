Де Пена отримав пропозицію повернутися в рідний клуб
Півзахисник Динамо Карлос Де Пена має всі шанси швидко відновити кар'єру.
Прихистити 29-річного уругвайця готовий рідний Насьйональ, інформує El Pais.
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Кілька днів тому Де Пена зміг евакуюватися з України і прилетіти на батьківщину. Насьйональ дозволив своєму вихованцю тренуватися з командою, а незабаром може відбутися і повноцінне приєднання. ФІФА тимчасово призупинила контракти легіонерів УПЛ, тому вони можуть вільно шукати собі команди на період війни в Україні.
Додамо, що у поточному сезоні Де Пена провів за Динамо 23 матчі, відзначившись 2 голами та 4 асистами. Чинний контракт хавбека з киянами розрахований до кінця 2022 року.
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