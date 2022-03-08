Приютить 29-летнего уругвайца готов родной Насьональ, информирует El Pais.

Кендзёра может перейти в Лех – экс-клуб динамовца впечатляюще поддержал Украину на глазах игрока

Несколько дней назад Де Пена смог эвакуироваться из Украины и прилететь на родину. Насьональ позволил своему воспитаннику тренироваться с командой, а вскоре может произойти и полноценное присоединение. ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ, поэтому они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

Добавим, что в текущем сезоне Де Пена провел за Динамо 23 матча, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Действующий контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2022 года.

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