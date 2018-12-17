Шахтар та Динамо сьогодні дізнаються суперників у плей-офф Ліги Європи

Сьогодні о 14:00 розпочнеться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де зіграють Динамо та Шахтар.

Сьогодні Шахтар та Динамо дізнаються, з ким зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

Жеребкування розпочнеться о 14:00 в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. "Футбол 24" буде проводити онлайн-трансляцію жеребкування.

Нагадаємо, що Шахтар посів 3-е місце у групі Ліги чемпіонів, а Динамо стало першим у групі Ліги Європи.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 і 21 лютого 2019 року. Фінал турніру 29 травня прийматиме Олімпійський стадіон в Баку.