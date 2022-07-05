Де Лігт налаштований покинути Ювентус попри намагання клубу продовжити контракт. 22-річний футболіст не вірить у спортивний проект туринців і вже дав керівництву зрозуміти, що хоче піти.

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За інформацією SPORT BILD, Де Лігт прагне опинитися у Баварії. Спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджіч вже почав переговори з туринськими колегами. Зазначається, що реалізувати цей перехід буде не так просто. У контракті нідерландця прописана клаусула у 120 млн євро. Для Баварії це забагато, а Ювентус не піде на великі поступки.

Зазначимо, що футболістом також цікавляться гранди АПЛ, серед яких передусім Челсі та Манчестер Сіті. Однак Де Лігт хоче саме в Баварію. У минулому сезоні захисник Ювентуса провів 42 матчі на клубному рівні, в яких забив 3 голи та віддав 1 асист.

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