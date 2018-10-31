Де Хеа може перейти у Ювентус, – ЗМІ

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа може змінити клубну прописку.

27-річний воротар розглядає можливість переходу в Ювентус та не поспішає підписувати новий контракт із "червоними дияволами", повідомляє Calciomercato.

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Чинний контракт іспанця з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2019 року. Ювентус уважно спостерігає за ситуацією довкола нового контракту Де Хеа та готовий чекати червня наступного року, щоб підписати воротаря безкоштовно, коли той отримає статус вільного агента.

Давід Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед у 2011 році із мадридського Атлетіко.

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