Де Хеа может перейти в Ювентус, – СМИ

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа может сменить клубную прописку.

27-летний вратарь рассматривает возможность перехода в Ювентус и не спешит подписывать новый контракт с "красными дьяволами", сообщает Calciomercato.

Моуринью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – возможные тренерские перестановки по версии GdS

Действующий контракт испанца с Манчестер Юнайтед истекает летом 2019 года. Ювентус внимательно наблюдает за ситуацией вокруг нового контракта Де Хеа и готов ждать июня следующего года, чтобы подписать вратаря бесплатно, когда тот получит статус свободного агента.

Давид Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед в 2011 году с мадридского Атлетико.

Манчестер Юнайтед выделит Моуринью кругленькую сумму на трансферы