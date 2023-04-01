В рамках суботньої програми 29-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 29-й тур

Борнмут – Фулхем – 2:1

Голи: Таверньє, 53, Соланке, 79 – Перейра, 16

Брайтон – Брентфорд – 3:3

Голи: Мітома, 21, Велбек, 28, Макаллістер, 90 (пен) – Янссон, 11, Тоуні, 22, Піннок, 49

Ноттінгем Форест – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Джонсон, 38 – Поденсе, 85

Крістал Пелас – Лестер Сіті – 2:1

Голи: Іверсен, 59 (автогол), Матета, 90+5 – Перрейра, 56

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Забарний вперше потрапив у заявку на матч АПЛ. Щоправда, його конкуренти не отримали травм і не нарвались на червону картку, тож Ілля так і залишився на віп-місцях біля поля (тобто на лавці).

І знову відсутність українця у старті зіграла проти Борнмута – у домашці проти Фулхема команда пропустила вже на 16-й хвилині. Гол Перейри залишався єдиним у першому таймі.

Втім, по перерві Борнмут ожив. На 53-й хвилині Таверньє, який тільки-но вийшов на заміну, ефектним дальнім ударом закрутив м'яч у ліву дев'ятку. На 79-й же Соланке взагалі вивів "вишеньок" уперед. Шоковані лондонці так і не відігрались, тож фінальний свисток зафіксував перемогу господарів. Партнери Забарного відриваються від зони вильоту на два очки.

Екс-тренер Шахтаря – Роберто Де Дзербі – пережив гаму емоцій у домашній битві проти Брентфорда. Гості відкрили рахунок вже на 11-й хвилині зусиллями Янссона, якому вдався класний удар головою, однак Брайтон відповів на 21-й шикарним голом Мітоми. Каору прийняв не менш ефектний пас від голкіпера у вільну зону, вийшов сам на сам з голкіпером і перекинув його. 1:1!

Всього через хвилину Тоуні відновив перевагу Брентфорда, але на 28-й "чайки" знову відігралися зусиллями Велбека – він замкнув навіс Марча на дальню стійку. 2:2!

Саме з цими цифрами на табло команди відправились у роздягальню. Втім, за три хвилини після старту другого тайму "джмелі" заробили стандарт, а Піннок переправив подачу Мбемо у ворота. 2:3. До речі, це був вже другий асист для Браяна.

Брайтон, однак, був активнішим. За це прилетіла винагорода наприкінці зустрічі, коли втручання VAR помітило гру рукою в штрафному Брентфорда. Арбітр призначив пенальті, а Макаллістер вставив остаточний рахунок – 3:3!

Рой Ходжсон повернувся на тренерську лаву Крістал Пелас і одразу ж показав готовність розвалювати АПЛ. Навіть у 75 років. Перший тайм домашки проти Лестера шокував статистикою ударів – 20:0 на користь "орлів". За останні 8 років у чемпіонаті Англії такого ще не було.

Втім, гостроти дещо бракувало (сумарно потягнуло всього на 1,05 xG), за що прилетіло покарання. На 56-й хвилині Перрейра, який вийшов на заміну по перерві, прийняв пас на лінію штрафного й потужно вистрілив під поперечку – 0:1!

"Лисиці" вийшли вперед, однак всього за три хвилини рахунок зрівнявся. Езе зі штрафного поцілив у поперечку, а м'яч рикошетом від спини голкіпера залетів у ворота. 1:1.

У другому таймі Лестер провів всього три удари проти 11-ти у лондонців, але підопічні Брендана Роджерса майже втримали нічию, однак на 90+5-й хвилині спрацювали заміни Роя Ходжсона – свіжий Матета забив з передачі не менш свіжого Айю. 2:1! Крістал Пелас 12-матчеву безвиграшну серію.

Ноттінгем не зміг перервати 6-матчеву безвиграшну серію. Для цього необхідно було здолати Вулверхемптон у рідних стінах. Господарі розпочали непогано, вирвавшись уперед на 38-й хвилині зусиллями Бреннана Джонсона – він отримав діагональ і з гострого кута прошив Са. 1:0!

Цей рахунок тримався до останніх хвилин. Такий хід матчу був заслуженим, адже Ноттінгем завдав вдвічі більше ударів та мав вдвічі вищий показник очікуваних голів. Тим не менш, на 85-й хвилині гості відновили статус-кво внаслідок подачі зі стандарту та точного пострілу Поденсе з лівого краю карного майданчика. 1:1! Це був остаточний рахунок.

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