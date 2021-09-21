"Такі матчі однозначно краще проводити перед початком сезону, а не зараз, коли він у розпалі, коли Ліга чемпіонів набирає обертів. Не думаю, що це добре. Я не думаю, що буде щось надзвичайне, якщо хтось виграє або програє.

Не думаю, що якщо Шахтар виграє, то він сильно підніме цим свій імідж. Для цього треба в чемпіонаті наздоганяти Динамо, ну і особливо в Лізі чемпіонів здобувати результат, при цьому показуючи якісну гру. Точно не таку, яку ми побачили в матчі проти Шерифа. У цих поєдинках заробляються рейтингові бали, заробляється імідж.

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Тим більш, що наші уболівальники дуже уважно слідкують за тим, як клуби грають у єврокубках, для них ці змагання були і залишаються в пріорітеті. На жаль, ми там зараз виглядаємо не чудово, але це вже інша справа. Головна проблема Шахтаря? Ніхто не хоче відбирати м’яч. Усі стараються грати на чистих м’ячах, граючи в основному поперек і назад. Такий футбол нікому не потрібен.

Гра Динамо проти Олександрії не вразила. Так буває, є такі матчі, коли нічого не виходить – і все. Треба забути цеі рухатися далі. Повторюся – зараз в пріорітеті Ліга чемпіонів, на першому місці саме єврокубкові змагання. Луческу – досвідчений тренер, думаю, він зробить все, щоб команда вийшла на гру з відповідним настроєм. Але знову ж таки, я не бачу особливої проблеми, якщо Динамо програє.

Думаю, буде рівна гра. Напевно, Шахтар буде більше контролювати м’яч. Головне – щоб це не був контроль заради контролю", – розповів Маркевич в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, матч з "гірниками" відбудеться вже за завтра, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Команди мали зіграти ще в липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020 матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

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