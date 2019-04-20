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Де Брюйне зазнав травми у матчі проти Тоттенхема і може пропустити наступну гру "містян"

18:20 519 Читать на русском
Де Брюйне зазнав травми у матчі проти Тоттенхема і може пропустити наступну гру "містян"
Кевін де Брюйне / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне не зміг дограти матч проти "шпор".

5’ Філ Фоден
 
5’ Філ Фоден

Травми не дають спокою бельгійцю упродовж усього сезону. Чергове ушкодження спіткало Кевіна у першому таймі центрального матчу З5 туру АПЛ.

Манчестер Сіті встановив унікальний клубний рекорд за перемогами

На 38-ій хвилині півзахисника замінив Фернандінью. За кілька хвилин до цього де Брюйне завдав невдалого удару, під час якого поїхала опорна нога. Саме після цього моменту він відчув дискомфорт, а згодом просто вибив м'яч за межі поля і попросив допомоги лікарів.

Тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола прокоментував цей епізод, але конкретних термінів відновлення не повідомив. На думку іспанця, це м'язова травма, яка може завадити де Брюйне вийти в грі проти Манчестер Юнайтед.

Це був лише 18-й матч у чемпіонаті для травматичного бельгійця. В цих іграх він зміг відзначитися двома голами і трьома результативними передачами.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті здолати Тоттенхем і обійти Ліверпуль на вершині АПЛ

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Тоттенхем АПЛ Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне
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