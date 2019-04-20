Де Брюйне зазнав травми у матчі проти Тоттенхема і може пропустити наступну гру "містян"

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне не зміг дограти матч проти "шпор".

Травми не дають спокою бельгійцю упродовж усього сезону. Чергове ушкодження спіткало Кевіна у першому таймі центрального матчу З5 туру АПЛ.

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На 38-ій хвилині півзахисника замінив Фернандінью. За кілька хвилин до цього де Брюйне завдав невдалого удару, під час якого поїхала опорна нога. Саме після цього моменту він відчув дискомфорт, а згодом просто вибив м'яч за межі поля і попросив допомоги лікарів.

Тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола прокоментував цей епізод, але конкретних термінів відновлення не повідомив. На думку іспанця, це м'язова травма, яка може завадити де Брюйне вийти в грі проти Манчестер Юнайтед.

Це був лише 18-й матч у чемпіонаті для травматичного бельгійця. В цих іграх він зміг відзначитися двома голами і трьома результативними передачами.

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