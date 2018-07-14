Де Брюйне: Ми могли забити Англії 4-5 м'ячів

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне прокоментував перемогу над збірною Англії (2:0) у матчі за третє місце ЧС-2018 та підбив підсумки турніру.

"Ми професіонали, якщо виходиш на матч – то хочеш перемагати. Ми старалися і викладалися в цьому матчі.

Весь турнір вийшов чудовим. Всі 7 ігор пройшли дуже добре, ми програли тільки один матч. Франція – дуже сильна команда, нам було важко в грі з ними. Але в цілому ми дуже задоволені нашим виступом, багатьом людям сподобався футбол, в який ми грали.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми заслужили цю перемогу над англійцями, забили два м'ячі, а могли чотири-п'ять", – цитує де Брюйне видання Sport24.

Нагадаємо, після перемоги над Англією бельгійці фінішують на третій сходинці чемпіонату світу-2018.

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