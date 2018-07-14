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Де Брюйне: Мы могли забить Англии 4-5 мячей

22:30 70 Читати українською
Де Брюйне: Мы могли забить Англии 4-5 мячей
Сборная Бельгии с бронзовыми медалями / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал победу над сборной Англии (2:0) в матче за третье место ЧМ-2018 и подвел итоги турнира.

"Мы профессионалы, если выходишь на матч – то хочешь побеждать. Мы старались и выкладывались в этом матче.

Весь турнир получился великолепным. Все 7 игр прошли очень хорошо, мы проиграли только один матч. Франция - очень сильная команда, нам было трудно в игре с ними. Но в целом мы очень довольны нашим выступлением, многим людям понравился футбол, в который мы играли.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы заслужили эту победу над англичанами, забили два мяча, а могли четыре-пять", – цитирует де Брюйне издание Sport24.

Напомним, после победы над Англией бельгийцы финишируют на третьей строчке чемпионата мира-2018.

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ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
2 : 0
Англия
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Теги
Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бельгия - Англия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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