Де Брюйне: Мы могли забить Англии 4-5 мячей

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал победу над сборной Англии (2:0) в матче за третье место ЧМ-2018 и подвел итоги турнира.

"Мы профессионалы, если выходишь на матч – то хочешь побеждать. Мы старались и выкладывались в этом матче.

Весь турнир получился великолепным. Все 7 игр прошли очень хорошо, мы проиграли только один матч. Франция - очень сильная команда, нам было трудно в игре с ними. Но в целом мы очень довольны нашим выступлением, многим людям понравился футбол, в который мы играли.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы заслужили эту победу над англичанами, забили два мяча, а могли четыре-пять", – цитирует де Брюйне издание Sport24.

Напомним, после победы над Англией бельгийцы финишируют на третьей строчке чемпионата мира-2018.

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