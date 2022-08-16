"Видно, що це великий клуб, який має великі досягнення. Вони були, є та будуть. Зі свого боку хочу стати частиною майбутніх досягнень. Я давно хотів повернутися в Європу. Шериф – це дуже хороший варіант, дуже титулований і відомий у Європі клуб.

Коваль офіційно приєднався до екс-команди Вернидуба

Я п'ять років провів у київському Динамо, де навіть мінімальна перемога з рахунком 1:0 вважалась поразкою. Ми звикли вигравати. Тому я розумію, куди я потрапив і які завдання ставить клуб.

Знав про клуб ще до переходу в Динамо. У мене друг тут грав. Дуже багато позитивних відгуків. Свої амбіції хочу відсунути на другий план. Хочу, щоб поки я тут, ми здобули якнайбільше перемог, завоювали якнайбільше титулів і дорога в єврокубках була дуже довгою", – цитує Коваля офіційний сайт Шерифа.

Нагадаємо, Максим приєднався до екс-команди Юрія Вернидуба у статусі вільного агента. Останнім його клубом був Аль-Фатех з Саудівської Аравії.

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