"Видно, что это большой клуб, у которого большие достижения. Они были, есть и будут. Со своей стороны хочу стать частью будущих достижений. Я давно хотел вернуться в Европу. Шериф – это очень хороший вариант, очень титулованный и известный в Европе клуб .

Коваль официально присоединился к экс-команде Вернидуба

Я пять лет провел в киевском Динамо, где даже минимальная победа со счетом 1:0 считалась поражением. Мы привыкли выигрывать. Поэтому я понимаю, куда я попал и какие задачи ставит клуб.

Знал о клубе еще до перехода в Динамо. У меня друг здесь играл. Очень много положительных отзывов. Свои амбиции хочу отодвинуть на второй план. Хочу, чтобы пока я здесь, мы одержали как можно больше побед, завоевали как можно больше титулов и дорога в еврокубках была очень длинной", – цитирует Коваля официальный сайт Шерифа.

Напомним, Максим присоединился к экс-команде Юрия Вернидуба в статусе свободного агента. Последним его клубом был Аль-Фатех из Саудовской Аравии.

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