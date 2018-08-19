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Давід Сілва став 4-им іспанцем, який провів 250 матчів в АПЛ

16:56 77 Читать на русском
Давід Сілва став 4-им іспанцем, який провів 250 матчів в АПЛ
Давід Сілва / Фото ФК Манчестер Сіті

Давід Сілва вийшов на матч проти Хаддерсфілда у стартовому складі, цей матч став 250-им для іспанця в АПЛ.

32-річний іспанець, який вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на другий тур АПЛ проти Хаддерсфілда, проводить свій 250-ий матч в футболці Манчестер Сіті в АПЛ.

До нього було лише 3 іспанця, яким підкорилась цифра у чверть тисячі матчів у Прем'єр-лізі. Сеск Фабрегас (344), Пепе Рейна (285) та Мікель Артета (284), повідомляє SkySports.

Давід Сілва завершив виступи в збірній Іспанії

Нагадаємо, Давід Сілва виступає за "містян" з 2010 року, у Англію гравець перебрався з іспанської Валенсії.

Англія2 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Хаддерсфілд: Неділя 19 серпня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 1
Хаддерсфілд
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Манчестер Сіті - Хаддерсфілд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Давід Сілва Давід Сілва
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