Давід Сілва став 4-им іспанцем, який провів 250 матчів в АПЛ

Давід Сілва вийшов на матч проти Хаддерсфілда у стартовому складі, цей матч став 250-им для іспанця в АПЛ.

До нього було лише 3 іспанця, яким підкорилась цифра у чверть тисячі матчів у Прем'єр-лізі. Сеск Фабрегас (344), Пепе Рейна (285) та Мікель Артета (284), повідомляє SkySports.

Нагадаємо, Давід Сілва виступає за "містян" з 2010 року, у Англію гравець перебрався з іспанської Валенсії.

