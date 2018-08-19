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Давид Силва стал 4-ым испанцем, который провел 250 матчей в АПЛ

16:56 7 Читати українською
Давид Силва стал 4-ым испанцем, который провел 250 матчей в АПЛ
Давид Силва / Фото ФК Манчестер Сити

Давид Силва вышел на матч против Хаддерсфилда в стартовом составе, этот матч стал двести пятидесятым для испанца в АПЛ.

32-летний испанец, который вышел в стартовом составе Манчестер Сити на второй тур АПЛ против Хаддерсфилда, проводит свой 250-ый матч в футболке Манчестер Сити в АПЛ.

До него было всего 3 испанца, которым покорилась цифра в четверть тысячи матчей в Премьер-лиге. Сеск Фабрегас (344), Пепе Рейна (285) и Микель Артета (284), сообщает SkySports.

Давид Силва завершил выступления в сборной Испании

Напомним, Давид Силва выступает за "горожан" с 2010 года, в Англию игрок перебрался из испанской Валенсии.

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Манчестер Сити - Хаддерсфилд: Воскресенье 19 августа 2018

Манчестер Сити

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5 : 1
Хаддерсфилд
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