Давід Сілва роздумує над завершенням кар'єри у збірній Іспанії

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Давід Сілва може завершити виступи за національну команду.

"Після завершення чемпіонату світу-2018 я на всі 100 відсотків зосереджений на своєму сині. Я повернуся в Манчестер найближчим часом і тільки тоді знову зможу думати про футбол.

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Чесно кажучи, я не знаю, чи продовжу грати за збірну Іспанії. Це те, що я повинен вирішити в найближчі тижні, коли повернуся до Англії.

Я поговорю про це з друзями, з Пепом Гвардіолою, пораджуся з ними, проте в підсумку це буде тільки моє рішення", – цитує Сілву видання Mirror.

Нагадаємо, Давід провів 125 матчів за збірну Іспанії, що є шостим результатом в історії "Фурії Рохи".

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