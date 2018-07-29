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Давид Силва подумывает о завершении карьеры в сборной Испании

14:06 23 Читати українською
Давид Силва подумывает о завершении карьеры в сборной Испании
Давид Силва / Фото rsport

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Давид Силва может завершить выступления за национальную команду.

"После завершения чемпионата мира-2018 я на все 100 процентов сосредоточен на своем сыне. Я вернусь в Манчестер в ближайшее время и только тогда снова смогу думать о футболе.

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Честно говоря, я не знаю, продолжу ли играть за сборную Испании. Это то, что я должен решить в ближайшие недели, когда вернусь в Англию.

Я поговорю об этом с друзьями, с Пепом Гвардиолой, посоветуюсь с ними, однако в итоге это будет только мое решение", – цитирует Силву издание Mirror.

Напомним, Давид провел 125 матчей за сборную Испании, что является шестым результатом в истории "Фурии Рохи".

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Давид Силва Давид Силва Испания Испания
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