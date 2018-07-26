Давід Сілва: Я покину Манчестер Сіті після закінчення контракту

Півзахисник Давід Сілва поділився думками щодо свого майбутнього в Манчестер Сіті.

"Коли закінчиться контракт з Манчестер Сіті, мені буде 34 роки. Ймовірно, я захочу спробувати щось інше. Я ще не знаю, що це буде, але я точно не стану грати за інший англійський клуб.

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Я вісім років граю в Англії, люди мене люблять. Я провів тут дуже успішні роки, а футбол, в який ми граємо, дуже привабливий", – цитує Сілву видання Sky Sports.

Нагадаємо, контракт 32-річного іспанця за Манчестер Сіті завершується влітку 2020. Сілва став гравцем "містян" у 2010, перейшовши в англійський клуб з Валенсії.

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