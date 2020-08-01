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Давід Луїс відсудив 5 тисяч євро за рекламу – його висміяли за ганебну поразку Німеччині

14:51 - Читать на русском
Давід Луїс відсудив 5 тисяч євро за рекламу – його висміяли за ганебну поразку Німеччині
Давід Луїс / Action Images via Reuters

Оборонець лондонського Арсенала Давід Луїс виграв судовий процес у бразильської будівельної компанії, що в ході своєї рекламної кампанії осмілилася назвати центрбека "аматором".

90’ Оскар
 
Томас Мюллєр 11’
Мірослав Клозе 23’
Тоні Кроос 24’
Тоні Кроос 26’
Самі Хедіра 29’
Андре Шюррле 69’
Андре Шюррле 79’
11’ Томас Мюллєр
23’ Мірослав Клозе
24’ Тоні Кроос
26’ Тоні Кроос
29’ Самі Хедіра
69’ Андре Шюррле
79’ Андре Шюррле
90’ Оскар

Бразилець отримав компенсацію у розмірі 30 тисяч реалів (близько 5 тисяч у євровалюті) за рішенням місцевого суду, повідомляє UOL Esporte.

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Давід Луїс позивався до компанії Wemake Construction через неузгоджене використання світлини центрбека в своїй рекламі, а також зловживання іміджем і моральну шкоду. На фото бразильський оборонець плаче після дошкульної поразки збірній Німеччині на домашньому ЧС-2014. Поруч був написаний текст: "Коли ви наймаєте аматорів подбати про мрію своєї сім'ї, то майже напевно отримаєте 7:1".

До слова, перше судове рішення було на користь будівельників. Натомість Давід Луїс виграв справу в апеляції.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Бразилія Бразилія Бразилія - Німеччина футбольні курйози Давід Давід Луїс
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