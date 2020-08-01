Давід Луїс відсудив 5 тисяч євро за рекламу – його висміяли за ганебну поразку Німеччині

Оборонець лондонського Арсенала Давід Луїс виграв судовий процес у бразильської будівельної компанії, що в ході своєї рекламної кампанії осмілилася назвати центрбека "аматором".

Бразилець отримав компенсацію у розмірі 30 тисяч реалів (близько 5 тисяч у євровалюті) за рішенням місцевого суду, повідомляє UOL Esporte.

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Давід Луїс позивався до компанії Wemake Construction через неузгоджене використання світлини центрбека в своїй рекламі, а також зловживання іміджем і моральну шкоду. На фото бразильський оборонець плаче після дошкульної поразки збірній Німеччині на домашньому ЧС-2014. Поруч був написаний текст: "Коли ви наймаєте аматорів подбати про мрію своєї сім'ї, то майже напевно отримаєте 7:1".

До слова, перше судове рішення було на користь будівельників. Натомість Давід Луїс виграв справу в апеляції.

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