Давід Луїс відсудив 5 тисяч євро за рекламу – його висміяли за ганебну поразку Німеччині

Бразилець отримав компенсацію у розмірі 30 тисяч реалів (близько 5 тисяч у євровалюті) за рішенням місцевого суду, повідомляє UOL Esporte.
"Вибух, катастрофа, а винен лише я": Сколарі – про ганебні 1:7 від Німеччини на домашньому Мундіалі
Давід Луїс позивався до компанії Wemake Construction через неузгоджене використання світлини центрбека в своїй рекламі, а також зловживання іміджем і моральну шкоду. На фото бразильський оборонець плаче після дошкульної поразки збірній Німеччині на домашньому ЧС-2014. Поруч був написаний текст: "Коли ви наймаєте аматорів подбати про мрію своєї сім'ї, то майже напевно отримаєте 7:1".
До слова, перше судове рішення було на користь будівельників. Натомість Давід Луїс виграв справу в апеляції.
Як Німеччина покарала "пентакампеонів" 1:7, або Національна трагедія по-бразильськи