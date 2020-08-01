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Давид Луис отсудил 5 тысяч евро за рекламу – его высмеяли за позорное поражение Германии

14:51 - Читати українською
Давид Луис отсудил 5 тысяч евро за рекламу – его высмеяли за позорное поражение Германии
Давид Луис / Action Images via Reuters

Защитник лондонского Арсенала Давид Луис выиграл судебный процесс у бразильской строительной компании, которая в ходе своей рекламной кампании дерзнула назвать центрбека "любителем".

90’ Оскар
 
Томас Мюллер 11’
Мирослав Клозе 23’
Тони Кроос 24’
Тони Кроос 26’
Сами Хедира 29’
Андре Шюррле 69’
Андре Шюррле 79’
11’ Томас Мюллер
23’ Мирослав Клозе
24’ Тони Кроос
26’ Тони Кроос
29’ Сами Хедира
69’ Андре Шюррле
79’ Андре Шюррле
90’ Оскар

Бразилец получил компенсацию в размере 30 тысяч реалов (около 5 тысяч в евровалюте) по решению местного суда, сообщает UOL Esporte.

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Давид Луис судился с компанией Wemake Construction из-за несогласованного использования фотографии центрбека в своей рекламе, а также злоупотребление имиджем и моральный ущерб. На фото бразильский защитник плачет после унизительного поражения сборной Германии на домашнем ЧМ-2014. Рядом был написан текст: "Когда вы нанимаете любителей позаботиться о мечте своей семьи, то почти наверняка получите 7:1".

К слову, первое судебное решение было в пользу строителей. Таким образом Давид Луис выиграл дело в апелляции.

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Теги
Арсенал Арсенал Бразилия Бразилия Бразилия - Германия Англия футбольные курьёзы Давид Давид Луис
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