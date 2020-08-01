Давид Луис отсудил 5 тысяч евро за рекламу – его высмеяли за позорное поражение Германии

Защитник лондонского Арсенала Давид Луис выиграл судебный процесс у бразильской строительной компании, которая в ходе своей рекламной кампании дерзнула назвать центрбека "любителем".

Бразилец получил компенсацию в размере 30 тысяч реалов (около 5 тысяч в евровалюте) по решению местного суда, сообщает UOL Esporte.

"Взрыв, катастрофа, а виноват только я": Сколари – о позорных 1:7 от Германии на домашнем Мундиале

Давид Луис судился с компанией Wemake Construction из-за несогласованного использования фотографии центрбека в своей рекламе, а также злоупотребление имиджем и моральный ущерб. На фото бразильский защитник плачет после унизительного поражения сборной Германии на домашнем ЧМ-2014. Рядом был написан текст: "Когда вы нанимаете любителей позаботиться о мечте своей семьи, то почти наверняка получите 7:1".

К слову, первое судебное решение было в пользу строителей. Таким образом Давид Луис выиграл дело в апелляции.

Как Германия наказала "пентакампеонов" 1:7, или Национальная трагедия по-бразильски