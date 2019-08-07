Арсенал продав Дженкінсона в Ноттінгем Форест

Україна — 13:58 922
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УПЛ презентувала новий логотип – чемпіонат також змінив назву
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"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити ДинамоІнтерв’ю — 12:00 4084
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Галатасарай продовжує переговори щодо Яремчука, – ЦиганикБельгія — 11:42 1527
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"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у БрюггеЛіга чемпіонів — 11:31 14475
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Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Зальцбурга – Бейл, Хамес і Модріч не летять з командоюІспанія — 11:16 3723