Арсенал продав Дженкінсона в Ноттінгем Форест

Захисник Арсенала Карл Дженкінсон продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

Дженкінсон перейшов у Ноттінгем Форест і підписав контракт на 3 роки, повідомляє офіційний сайт клубу. Сума трансферу не розголошується.

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За 7 років на контракті з Арсеналом Дженкінсон провів за "канонірів" лише 70 матчів. Завадили травми. Також Карл поїздив по орендах у Вест Хем і Бірмінгем.

Це восьмий літній трансфер Ноттінгем Форест. 27-річний фулбек зможе дебютувати за нову команду вже в суботу проти Лідса.