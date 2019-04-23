Давід Луїс розкритикував поведінку гравців Бернлі

Захисник Челсі Давід Луїс обурився діями футболістів Бернлі, які утримували результат усіма можливими способами.

Бразилець звинуватив суперників у навмисній затримці часу та симуляції. Такий стиль Луїс назвав антифутболом, повідомляє Sky Sports.

"Ми намагалися зробити все, щоб виграти гру, але важко протистояти команді, яка має два шанси, забиває два голи, але не хоче грати у футбол.

Для мене авторитетом на полі є арбітр, і якщо він не розуміє, що він повинен робити, то гра стає важкою. Вони намагалися затягувати час з першої хвилини, а потім був антифутбол, якому важко протистояти", – заявив захисник "аристократів".

Нагадаємо, матч завершився нічиєю 2:2, а в кінці зустрічі відбулася масова сутичка за участі гравців обох команд.

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