Давід Луїс: Арсенал погано розпочав сезон, але ми можемо все змінити

Захисник Арсенала Давід Луїс прокоментував довгоочікувану перемогу під керівництвом Артети в рамках 21-го туру АПЛ над Манчестер Юнайтед (2:0).

"Думаю, це було чудово. Ми були прекрасні в першому таймі і показали зрілість у другому. Потрібно бути чесними і визнати, що фізично Арсенал не готовий, але наша команда готова багато чого змінити. Матч з Манчестер Юнайтед показав, що ми готові творити великі речі в майбутньому.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Мікель Артета – відмінний тренер, він був великим гравцем. Думаю, він може поліпшити якості кожного гравця. Арсенал погано розпочав сезон, але ми все можемо змінити", – поділився Луїс в коментарі BT Sport.

Нагадаємо, Арсенал впевнено обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) та здобув першу перемогу з Мікелем Артетою на чолі. В активі "канонірів" 27 очок та десяте місце в АПЛ.

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