У неділю 6-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 6-й тур

Дармштадт – Вердер – 4:2

Голи: Бадер, 5, Скарке, 25, Мелем, 51, Кемпе, 62 (п.) – Деман, 70, Вельковіч, 79

Фрайбург – Аугсбург – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Дармштадт неочікувано розгромив Вердер. Новачок і відвертий аутсайдер Бундесліги ще до середини тайму шокував суперника двома сухими голами. По перерві гессенці продовжили знущання над бременцями, забивши ще двічі.

Лише на екваторі другої сорокап'ятихвилинки "музиканти" прийшли до тями і взялись відігруватись, протягом короткого проміжку часу зробивши половину справи. На жаль для вболівальників "зелено-білих" – сьогодні був день Дармштадта: господарі святкували першу перемогу в сезоні і, покинувши зону вильоту, піднялись одразу на 15-ту сходинку турнірної таблиці.

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