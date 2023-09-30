У матчі 6-го туру чемпіонату Німеччини РБ Лейпциг на своєму полі не втримав перемогу над Баварією (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У центральному матчі туру зійшлись сусіди по турнірній таблиці – РБ Лейпциг та Баварія. Гості вже на 3-й хвилині мали виходити вперед: Кейн вивів Мусіалу сам на сам з Бласвіхом, але кіпер "биків" у шпагаті встиг виставити ногу і завадити польоту м'яча.

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За трохи ледь не сконфузився його візаві. Намагаючись завадити небезпечній передачі, Ульрайх вийшов далеко в поле і віддав занадто слабкий пас. М'яч перехопив Форсберг і поспішив пробити у порожні ворота – сфера пролетіла повз праву стійку.

В середині тайму Шлагер відправив у забіг Опенду після вкидання з аута. Лоїс під опікою Кіма увірвався штрафний і пробив повз кіпера, оформивши свій четвертий гол у сезоні (цікаво, що статистичні портали давали лише 25% на можливість забити у цьому моменті).

За трохи РБ Лейпциг подвоїв: Ульрах пролетів повз м'яч після навісу з кутого, Опенда на дальній стійці прийняв сферу на голову і скинув у центр, де на добиванні першим був Люкеба. Феноменальний старт для підопічних Марко Розе, особливо зважаючи на той факт, що за всю свою історію "бики" ніколи не програвали, ведучи у рахунку 2:0.

Наприкінці тайму Опенда знову вийшов сам на сам, обіграв Ульрайха, однак той встиг його зачепити. Серце вболівальників Лейпцига йокнуло в надії – падіння, вилучення у Баварії і пенальті. Натомість рефері свиснув... офсайд, показавши кіперу лише "гірчичник".

По перерві після удару зі штрафного від Сане м'ять влучив у руку Хенріксу і арбітр вказав на позначку. До м'яча підійшов Кейн та записав до свого доробку вже 9-й гол за Баварію. Мюнхенці продовжили тиснути і відчувалось, що черговий м'яч був лише питанням часу.

На 70-й хвилині РБ Лейпциг пропустив контрвипад, Мусіала прокинув на хід Сане, Лерой на космічній швидкості відірвався від захисників і відновив статус-кво. Вже у доданий час Шупо-Мотінг міг виривати перемогу для Баварії, але головою пробив у Бласвіха. У відповідь Шешко мчав сам на сам, та Ульрайх вийшов майже у центр поля і був першим на м'ячі.

Нічия принесла мюнхенцям 14 очок і опустила на третю сходинку, РБ Лейпциг з 13-ма балами п'ятий.

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