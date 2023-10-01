В воскресенье 6-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 6-й тур

Дармштадт – Вердер – 4:2

Голы: Бадер, 5, Скарке, 25, Мелем, 51, Кемпе, 62 (п.) – Деман, 70, Велькович, 79

Фрайбург – Аугсбург – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Дармштадт неожиданно разгромил Вердер. Новичок и откровенный аутсайдер Бундеслиги еще до середины тайма шокировал соперника двумя сухими голами. После перерыва гессенцы продолжили издевательства над бременцами, забив еще дважды.

Только на экваторе второй сорокапятиминутки "музыканты" пришли в себя и взялись отыгрываться, в течение короткого промежутка времени сделав половину дела. К сожалению для болельщиков "зелено-белых" – сегодня был день Дармштадта: хозяева праздновали первую победу в сезоне и, покинув зону вылета, поднялись сразу на 15-ю строчку турнирной таблицы.

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