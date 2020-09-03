У складі делегації молодіжної збірної України – 23 гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ротань озвучив несподіване завдання "молодіжки" на матч проти Данії

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Олег Білик (Олександрія), Анатолій Трубін (Шахтар)

Захисники: Юхим Конопля (Десна), Олександр Сирота, Данило Скорко, Ілля Забарний (усі – Динамо), Владислав Дубінчак (СК Дніпро-1), Євген Чеберко (ЛАСК), Владислав Бабогло (Олександрія)

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Богдан Лєднєв (обидва – Динамо), Сергій Булеца, Арсеній Батагов, Олександр Назаренко (усі – СК Дніпро-1), Максим Луньов (Зоря), Максим Чех, Олексій Кащук, Дмитро Топалов (усі – Маріуполь), Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар)

Нападники: Ерік Шуранов (Нюрнберг), Данило Сікан (Шахтар)

Напередодні вильоту гравці здали ПЛР-тести на коронавірус. Усі вони були негативними. Цю процедуру команда повторить і в день матчу. Щодо передматчевих заходів, то після обіду в хлопців Ротаня буде невеликий відпочинок і теорія, а потім відбудеться передігрове тренування.

Матч Данія U-21 – Україна U-21 відбудеться в Ольборзі в п'ятницю, 4 вересня. Після п'яти турів українці посідають лише 4-те місце в турнірній таблиці групи 8, маючи в активі 3 очки та гру в запасі. Натомість данці – лідери (15 пунктів), другі – румуни (10 очок).

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